La grande Une Roches Noires : Le nouveau filet sera en place le WE prochain La plage des Roches Noires devrait être enfin ouverte à la baignade le samedi 23 décembre.

Cela fait des mois que l'accès aux plages de Saint-Paul, en dehors du lagon, est interdit. Les filets de protection sont inopérants depuis le 18 juin, car un surfeur s'est fait charger par un requin, sans être blessé, dans la Zonex durant l'inspection des filets par la CISAN. Même sans cette attaque, la CISAN aurait hissé le drapeau rouge, un trou ayant été repéré dans le filet.



Un arrêté municipal pour travaux d'installation courait jusqu'à hier vendredi 15 décembre. Les tests du nouveau filet sont en cours. Il est à espérer que ce nouvel équipement résistera à une houle de plus d'un mètre, afin qu'il ne soit pas abaissé tous les deux jours, les vacances scolaires approchant à grand pas.



Selon nos informations, il serait question que la plage des Roches Noires soit enfin ouverte le samedi 23 décembre. La plage de Boucan-Canot ne sera en revanche pas accessible aux baigneurs avant la fin du premier semestre 2018. Des filets expérimentaux sont testés depuis le début de cette semaine, afin de voir leur résistance à la houle. S'il est un peu étonnant qu'ils soient installés perpendiculairement aux vagues, gageons que c'est volontaire et efficace. Bérénice Alaterre Lu 943 fois