Roches-Noires : Fermeture du poste MNS et interdiction d’accès

La baignade et les activités nautiques ne sont plus surveillées sur le plan d’eau de la plage des Roches Noires suite aux dégâts importants causés sur le poste MNS par le passage du phénomène Dumazile. Les fortes houles liées au passage du cyclone à proximité des côtes réunionnaises ont érodé les socles des trois mâts de signalisation qui menacent de s’effondrer à tout moment.Les conditions de travail et de sécurité ne sont plus réunies pour les sauveteurs en raison d’une part, des difficultés d’utilisation des moyens de sauvetage et d’autre part, de l’impossibilité d’opérer une surveillance opérationnelle depuis le poste de secours. Par conséquent, le poste MNS de la plage des Roches Noires est donc fermé à compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre. La circulation piétonne est interdite dans un périmètre de 25 mètres autour des mâts.