Robin est porté disparu

Un bénédictin n’a plus donné signe de vie depuis vendredi soir lorsqu’il s’est enfui de l’hôpital. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 6 Septembre 2020 à 14:22 | Lu 1466 fois

La famille du jeune Robin lance un appel à témoin. Le jeune homme s’est enfui de l’hôpital de Saint-Benoît vendredi soir. Plus tôt dans la journée, il avait été admis dans le service psychiatrique après avoir connu plusieurs crises dans la semaine.



La famille craint pour lui et déconseille de tenter de l’attraper. Aux dernières nouvelles, il était vêtu d’un jogging noir ainsi qu’un maillot de l’Olympique Lyonnais floqué du Numéro 10 au nom de Fékir.



Si vous vous avez des informations, contactez la gendarmerie.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur