Roberto Elcaman, sorti du coma mais amnésique

Sorti de son coma artificiel le 17 août dernier, le footballeur Roberto Elcaman a toutefois perdu la mémoire. Il garde de graves séquelles de son agression, notamment une paralysie sur tout le côté droit. Il est pour le moment incapable de se souvenir de son agression et son élocution reste laborieuse.



Après le soulagement, l'inquiétude règne chez les proches d'Elcaman. Pourra-t-il récupérer physiquement? Pour le moment le corps médical reste réservé et l'hospitalisation du joueur de l'Excelsior pourrait bien durer.



Le joueur de l'Excelsior avait été plongé dans un coma artificiel après avoir été agressé violemment le 10 août dernier. Son agresseur présumé a été présenté à un juge. Dorian Gros, lui aussi footballeur, a reconnu lui avoir donné des coups de poing devant une discothèque de Saint-Pierre. Il a été mis en examen pour violences volontaires aggravées et placé en détention provisoire.