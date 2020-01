Politique Robert Tuco, l'ancien 1er adjoint destitué, candidat à La Possession





"Particulièrement sensible à la demande de proximité exprimée par [la population]", l'élu en fait son "objectif prioritaire". Il souhaite d'abord s'adresser aux agents communaux, leur assurant de sa volonté de "refonder un réel dialogue avec les partenaires sociaux" afin de "considérer la valeur de travail et les compétences de tous les agents".



"Tous les secteurs éloignés verront les Mairies annexes qui ont été supprimées être réinstallées et pour les plus éloignés des bus de services publics mobiles qui iront sur toute la commune et seront à votre écoute", assure-t-il ensuite, promettant aussi des équipements de proximité et des activités dans les quartiers pour promouvoir le lien inter-générationnel.



Sur le sujet des déchets, Robert Tuco déclare ne pas être favorable au projet d’ incinérateur "qui coûte 400 millions d’euros pour 62 emplois créés selon l’étude de spécialistes avec lesquels nous travaillons". Estimant que "l’économie circulaire, le tri sélectif est un secteur d’activité pourvoyeur d’emploi beaucoup plus efficace et moins coûteux pour le contribuable", il assure : "nous ferons de nos déchets une richesse".



"Pour accompagner ces initiatives et encourager des TPE/PME dans une action économique dynamique nous défendrons la mise en zone franche urbaine (ZFU) d’une partie du territoire comme d’autres communes l’ont faite à La Réunion", poursuit celui qui prévoit en outre la mise en place de structure de forme pépinière d’entreprise pour les TPE/ PME "avec des coûts au m2 qui soit attractif". La "redynamisation des espaces à l’abandon pour y installer des ZAC" avec l’implantation de nouvelles enseignes est également mentionnée.



"La situation sociale des plus fragiles, et des femmes qui sont en en danger immédiat doivent pouvoir être en sécurité et protégés par la création d’un centre d'accueil", promet-il pour le volet social. "Enfin, les agriculteurs seront soutenus par des dispositifs, et des outils

municipaux, pour les encourager à cultiver et commercialiser des produits de qualités directs de producteurs aux consommateurs". Destitué de sa fonction de 1er adjoint en janvier 2016 , Robert Tuco se lance dans la bataille des municipales à La Possession. "Depuis plusieurs mois les habitants expriment leur déception de la politique menée par cette majorité sortante. De multiples rencontres dans différents quartiers de cette ville m’ont convaincu d’être candidat", indique celui qui est toujours conseiller municipal, mais ne siège "ni dans la majorité ni dans l'opposition". Sur sa liste figure notamment l'ancien adjoint à la culture Loran Brennys, lui aussi remercié."Particulièrement sensible à la demande de proximité exprimée par [la population]", l'élu en fait son "objectif prioritaire". Il souhaite d'abord s'adresser aux agents communaux, leur assurant de sa volonté de "refonder un réel dialogue avec les partenaires sociaux" afin de "considérer la valeur de travail et les compétences de tous les agents"."Tous les secteurs éloignés verront les Mairies annexes qui ont été supprimées être réinstallées et pour les plus éloignés des bus de services publics mobiles qui iront sur toute la commune et seront à votre écoute", assure-t-il ensuite, promettant aussi des équipements de proximité et des activités dans les quartiers pour promouvoir le lien inter-générationnel.Sur le sujet des déchets, Robert Tuco déclare ne pas être favorable au projet d’ incinérateur "qui coûte 400 millions d’euros pour 62 emplois créés selon l’étude de spécialistes avec lesquels nous travaillons". Estimant que "l’économie circulaire, le tri sélectif est un secteur d’activité pourvoyeur d’emploi beaucoup plus efficace et moins coûteux pour le contribuable", il assure : "nous ferons de nos déchets une richesse"."Pour accompagner ces initiatives et encourager des TPE/PME dans une action économique dynamique nous défendrons la mise en zone franche urbaine (ZFU) d’une partie du territoire comme d’autres communes l’ont faite à La Réunion", poursuit celui qui prévoit en outre la mise en place de structure de forme pépinière d’entreprise pour les TPE/ PME "avec des coûts au m2 qui soit attractif". La "redynamisation des espaces à l’abandon pour y installer des ZAC" avec l’implantation de nouvelles enseignes est également mentionnée."La situation sociale des plus fragiles, et des femmes qui sont en en danger immédiat doivent pouvoir être en sécurité et protégés par la création d’un centre d'accueil", promet-il pour le volet social. "Enfin, les agriculteurs seront soutenus par des dispositifs, et des outilsmunicipaux, pour les encourager à cultiver et commercialiser des produits de qualités directs de producteurs aux consommateurs". Nicolas Payet Lu 284 fois







Dans la même rubrique : < > Thierry Robert réagit à la candidature de Bruno Domen St-Benoit: Philippe Le Constant inaugure sa permanence de campagne en centre-ville