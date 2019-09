International Robert Mugabe est mort Celui qui fut président (à vie) du Zimbabwe est mort ce vendredi 6 septembre à l'âge de 95 ans. Il était une des figures de la décolonisation, et resta au pouvoir durant plus de 30 ans, à la tête d'un régime autoritaire.

Né le 21 février 1924 en Rhodésie du Sud, colonie britannique, il fait des études d'anglais et d'histoire en Afrique du Sud puis enseigne au Ghana, première colonie devenue indépendante en 1957. Il rentre en Rhodésie du Sud et devient opposant politique, et est emprisonné en 1964, après avoir créé son parti en 1963, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, indépendantiste.



Il reste en prison 11 années, durant lesquelles il fait des études par correspondance, d'économie et de droit. Libéré en 1975, il part au Mozambique participer de la guérilla contre le pouvoir colonial. La guerre civile dure de 1975 à 1979, faisant au moins 30 000 morts. Des négociations entre pouvoir colonial et guérilla mènent aux accords de Lancaster, qui provoquent des élections législatives en 1980.



Mugabe devient premier ministre du pays renommé Zimbabwe, et, imprégné de culture marxiste, il lance une réforme agraire. Les blancs sont expropriés, mais à leur place sont mis des proches du régime et non des agriculteurs. S'ensuit une famine due à l'effondrement de l'agriculture.



En décembre 1987, il est élu président et instaure un régime autoritaire. Il sera réélu en 1990 et 1996, mais est de plus en plus contesté par le peuple. Réélu en 2002, son élection n'est pas reconnue par la communauté internationale pour cause de fraude électorale massive. et le pays est exclu du Commonwealth. Il parvient à rester au pouvoir, au prix d'une répression politique sanglante, et est réélu en 2008, faute d'opposant. Réélu en 2013, grâce de nouveau à la fraude électorale, il veut mettre à la tête du pays en 2017 sa femme Grace, mais l'armée intervient, il sont tous deux placé en résidence surveillée. Il est forcé à démissionner le 21 novembre 2017. Il coulait une retraite dorée depuis.





