A la Une . Roanne : Un homme lynche l’adolescent qui aurait agressé sexuellement sa fille

Un garçon de 16 ans s’est introduit dans une maison et aurait agressé sexuellement une fille de 6 ans. Le père de famille et des amis l’ont retrouvé le lendemain et l’ont passé à tabac. Le mineur est mis en examen tandis que le père de famille pourrait également être poursuivi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 17:13

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, vers 3h du matin, une habitante de Roanne est encore réveillée lorsqu’elle remarque du bruit et une forte odeur de transpiration. En entrant dans la chambre de sa fille de 6 ans, elle surprend un garçon de 16 ans qui agresse sexuellement la petite. Elle hurle, ce qui fait fuir l’agresseur.



Aniss, le père de famille, travaille de nuit et apprend la nouvelle à son retour. Ils vont porter plainte dans la journée. La mère de famille a parfaitement identifié le suspect. Son mari va de son côté donner la description de l’individu à trois amis afin qu’ils organisent une ronde dans le quartier.



La nuit suivante, l’un d’eux va tomber sur lui. Il appelle Aniss, qui l’identifie, et plusieurs personnes. L’adolescent est frappé à coups de pieds, de barre de fer et de câbles électriques. Le père de famille est finalement retenu par ses amis et appelle la police.



"J'étais dans un état second, je ne voyais plus rien, je n'écoutais plus rien, je ne pensais qu'à ma fille", explique Aniss qui assume totalement son geste au micro de BFMTV. "Je mettrais ma main à couper que n'importe quel père de famille aurait fait la même chose", se défend-il.



L’adolescent a été transféré à l’hôpital, où il s’est vu prescrire 10 jours d’ITT. Il s’agit d’un mineur isolé, arrivé en France le mois dernier. Il a nié les accusations durant sa garde à vue, mais a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il encourt 10 ans de prison.



Le Parquet n’a pour le moment ouvert qu’une seule enquête, mais le procureur estime que les violences perpétrées sont inadmissibles. Il pourrait engager une procédure contre Aniss et ses amis dans la semaine.



