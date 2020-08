A la Une . Rixe mortelle à St-Joseph : Le suspect mis en examen pour meurtre et violences avec arme

Yohan Payet, jeune homme de 20 ans, a perdu la vie au cours d'une bagarre dans la commune de Saint-Joseph dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Voulant séparer les protagonistes d'une rixe, il a été atteint à l'arme blanche de plusieurs coups qui lui ont couté la vie. L'auteur présumé a été mis en examen pour meurtre et violences avec arme. Par Prisca Bigot et Soe Hitchon - Publié le Mardi 11 Août 2020 à 19:54 | Lu 900 fois





Selon les premiers témoignages, le Tamponnais avait tenté de séparer les belligérants avant d’être lui-même la cible de la sauvagerie de ses agresseurs. Le corps de la victime portait plusieurs traces de coups d’armes blanches. Plusieurs blessés sont également à déplorer. Ils ont été hospitalisés, cependant leurs vies ne sont pas en danger. Selon nos informations, ils seraient sortis de l'hôpital ce mardi. D’après les premières auditions, il ressort qu’un groupe de jeunes aurait tenté de s’introduire dans la fête pour profiter de l’alcool.



Le suspect a été déféré ce mardi au tribunal judiciaire de Saint-Pierre devant un juge d'instruction qui a ouvert une information judiciaire pour meurtre et violences avec arme. Le juge des libertés et de la détention a, de son coté, ordonné le placement en détention provisoire du principal mis en cause. Le jeune a expliqué avoir prêté son appartement à sa cousine pour la fête. Lorsque les choses ont dégénéré, il se serait emparé d'un couteau pour se défendre. Il souffre en effet de trois fractures au crâne et au nez et a porté plainte contre X et s'est présenté devant la justice avec un bandage sur l'oeil. Lundi, un premier suspect avait été interpellé par les gendarmes dans le cadre de l'enquête sur la rixe mortelle de Saint-Joseph. Le jeune de 23 ans avait été placé en garde à vue. Les enquêteurs vont tenter de définir son rôle dans la bagarre qui a coûté la vie à Yohan Payet, 20 ans.





