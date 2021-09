Rixe entre ex-concubins à St-Pierre: un homme blessé à l'épaule

Cela s'était déjà produit par le passé, indique le Journal de l'île, une dispute entre ex-concubins a bien failli très mal se terminer jeudi dernier dans le quartier de Montvert à St-Pierre. L'homme se serait montré insultant et menaçant envers son ex-compagne. Cette dernière aurait alors alerté des proches, et notamment son frère, qui, croisant l'ex-concubin qui passait en voiture, a tiré avec un fusil à travers la vitre. Le conducteur a été blessé à l'épaule. Celui-ci, ainsi que le frère, ont été interpellés et placés en garde à vue pour répondre de leurs actes respectifs.

Ils devraient être présentés ce samedi au parquet de St-Pierre qui pourrait décider de les juger rapidement.