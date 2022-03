Rixe au lycée Patu de Rosemont : Une enquête judiciaire ouverte

Le préfet condamne les actes de violences commis au sein du lycée professionnel Patu de Rosemont à Saint-Benoit



Alors que ces faits de violence pourraient trouver leur origine dans un différend ayant opposé des jeunes de Saint-André et de Saint-Benoit le week-end dernier à Saint-Denis, il n’est pas acceptable qu’un établissement scolaire, lieu d’apprentissage et de citoyenneté, devienne un théâtre de règlements de compte.



Les gendarmes sont intervenus très rapidement pour mettre fin à ces actes et rétablir l’ordre public. 7 individus ont été placés en garde à vue.



Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Saint-Denis. Le préfet a demandé aux gendarmes de maintenir sur place et dans la durée un dispositif de sécurisation.



Il témoigne à tous les personnels et aux élèves de l’établissement son soutien face à ces actes de violence.