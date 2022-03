La grande Une Rixe au lycée Patu de Rosemont : Sept jeunes interpellés

Nouvelle montée de tension à Saint-Benoît ce mardi. Des bandes de jeunes issus de villes différentes s'affrontent au fil des jours. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 29 Mars 2022 à 11:05





Cette bagarre est consécutive à un différend qui a commencé hier entre lycéens dont certains sont originaires de la ville de Saint-Benoît et ceux venant de Saint-André.



Ce lundi, un bus scolaire a été ciblé par des jets de pierres sur un bus scolaire dont les vitres ont volé en éclats. Deux passagères avaient été prises en charge par les secouristes en état de choc.



Voici le communiqué du Rectorat :



Ce mardi 29 mars 2022, des bagarres entre jeunes se sont déroulées dans l’enceinte du lycée professionnel Patu de Rosemont à Saint-Benoît.



Le chef d’établissement et son équipe ont immédiatement agi, en lien étroit avec la gendarmerie, pour mettre fin aux violences.



Conformément à la politique de fermeté suivie par l’éducation nationale dans ces circonstances, les élèves ayant participé à ces violences ont été identifiés et font l’objet d’une mesure d’exclusion de 8 jours de l’établissement.



Par ailleurs, quatre élèves ont été placés en garde à vue par la gendarmerie. Ils feront l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès à l’établissement à titre conservatoire et seront traduits en conseil de discipline.



