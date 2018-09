Rixe au Port: L'ex-conseiller municipal et le chauffeur du maire condamnés en appel

Le 17 mars dernier, Fabien Voltigeant, ex-conseiller municipal du Port, et Mickaël Yaya, chauffeur de maire, comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri pour violences volontaires commises en réunion. Les faits remontent au 3 août 2014 dans une rue de la cité RN4 au Port. Une violente bagarre éclate entre les des hommes et les frères Imiza. Un règlement de compte lié à une baston devant une boîte de nuit la veille et des menaces contre le commerce des frères Imiza au Port. Ils se rendent même à l’hôpital de Saint-Paul pour être soignés. Et là, une deuxième altercation.Ils se donnent alors rendez-vous le lendemain et les trois frères sont face à une quinzaine de personnes, dont les deux prévenus. Il y a un doute quant aux armes employées et aux rôles de chacun mais les deux hommes sont condamnés à 18 mois de prison dont 12 avec sursis. Pour les trois frères, la peine est d’un an de prison avec sursis.Fabien Voltigeant et Mickaël Yaya décident donc de faire appel. La justice a rendu sa décision ce jeudi : les peines sont maintenues mais ne figureront pas sur leur casier judiciaire.