Rixe au Mahé: Les trois suspects écroués

On se souvient de cette histoire qui avait fait la Une des journaux. Trois Dionysiens avaient passé à tabac un jeune Sainte-Suzannois de 25 ans devant la boîte de nuit du Mahé, à Saint-Denis, dans la nuit du 18 au 19 août.



C'est un simple refus de briquet qui avait enflammé la situation. Bien que l'alcool aidant, les vidéos de surveillance ont montré à quel point les coups avaient été violents, notamment le dernier qui avait été donné par un pratiquant de boxe thaï.



Déférés ce samedi, les trois suspects ont finalement été mis en examen pour violences aggravées. Les avocats Julien Barraco, Fabienne Lefèvre et Alain Ropars "ont bien tenté de faire placer leurs clients respectifs sous contrôle judiciaire. Mais aucun de leurs arguments n'a pu infléchir la position de la juge des libertés et de la détention", précise le jIR.



Bien que tous trois aient un travail et une absence de casier judiciaire, ils ont donc été placés en détention provisoire pour une durée maximale de quatre mois.



Le trio encourt jusqu'à cinq ans de prison pour ces faits passibles du tribunal correctionnel.