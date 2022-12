La grande Une Rixe à la Ravine des Cabris : Une victime laissée pour morte, l'auteur supposé laissé en prison

Un conflit ancien qui opposait deux familles du Sud a fait deux victimes, dont une grièvement blessée, en août dernier après une bagarre dans un bar du chemin Stéphane. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 6 Décembre 2022 à 15:03





A l'issue de sa mise en examen pour tentative de meurtre, Roman A., 22 ans, avait été placé en détention préventive. L'enquête actuellement en cours en est au stade des interrogatoires de première comparution des protagonistes et des témoins de la scène qui aurait pu être mortelle.

Les esprits de deux familles étaient chauffés à blanc pour un différend qui serait tenace. C'est dans ce contexte qu'une rixe dans un bar situé Chemin Stéphane à la Ravine-des-Cabris avait fait deux blessés grave fin août dernier. Deux cousins, Léo et Dimitri, avaient été pris à partie par un rival qui était sorti de l'établissement pour se munir d'un couteau qu'il avait préalablement dissimulé dans son scooter. Le premier avait été atteint à l'abdomen et avait été conduit en urgence à l'hôpital dans un état grave. L'autre avait eu un doigt sectionné.A l'issue de sa mise en examen pour tentative de meurtre, Roman A., 22 ans, avait été placé en détention préventive. L'enquête actuellement en cours en est au stade des interrogatoires de première comparution des protagonistes et des témoins de la scène qui aurait pu être mortelle.

Le placement en détention provisoire ayant récemment été prolongé par le juge des libertés et de la détention de Saint-Pierre, le mis en cause sous le coup d'un sursis pour des violences similaires faisait, mardi dernier, appel de cette décision devant la chambre de l'instruction.



L'avocate générale avait fait état d'un risque de représailles ou d'une éventuelle expédition punitive proposant aux juges de refuser la demande du détenu.



Après en avoir délibéré, ces derniers ont suivi cette réquisition. Roman A. reste pour l'heure derrière les barreaux de la maison d'arrêt du Sud.