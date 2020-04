Faits-divers Rixe à Sainte-Marie sur fond d'élection : 1 an de prison ferme pour l'un des prévenus

Deux hommes de 52 et 31 ans ont été présentés en comparution immédiate ce lundi pour des faits de violences avec armes. Ce qui paraissait être au départ un règlement de comptes entre bandes rivales s'avère au final tout autre.



L'origine du différend prend sa source aux alentours du 15 mars dernier. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il s'agissait du premier tour des élections municipales. Certaines habitudes locales ont en effet la vie dure ! Vous l'aurez compris, il s'agit du règlement d'un litige sur fond d'impayés orchestré par une partie prenante aux élections.



Si cette personne n'apparait nul part pour le moment, il se pourrait qu'une suite judiciaire voit le jour dans quelque temps. Pour autant, seuls les deux prévenus devaient répondre de leurs actes ce lundi. Il leur est reproché d'avoir utilisé un poing américain, une matraque et un pistolet gomme-cogne pour le plus jeune. Le quinquagénaire devait répondre de l'utilisation d'un fusil de chasse. C'est, via les réseaux sociaux, que les protagonistes ont fait monter la pression amenant à ce rendez-vous du 22 avril dernier à la Convenance pour en découdre.



"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé pendant les élections et cela ne m'intéresse pas, mais tout le monde sait ce qu'il s'est passé ce soir-là"



Présents à l'audience pour témoigner et se porter partie civile, les protagonistes se sont bien tenus et aucun débordement n'a eu lieu. Les deux prévenus, en direct de Domenjod par visioconférence, ont même fait preuve d'un certain rapprochement, exhortant à ce que tout cela cesse pour que le calme revienne. Il s'avère qu'ils ont un lien de parenté. Le parquet estime pour autant que les faits sont graves car des coups de fusil de chasse ont été tirés sur un véhicule. La voiture du groupe venu pour en découdre, a été la cible d'un tir du quinquagénaire (un primo délinquant) alors que ses passagers quittaient les lieux.



"C'est un dossier extrêmement délicat, il est compliqué de déterminer qui a fait quoi. De plus, il y a un risque d'embrasement, ce pourquoi nous n'avons poursuivi que les violences avec armes. Tout le monde ment dans ce type d'affaire, franchement ou par omission. Tout le monde était là pour se battre. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé pendant les élections et cela ne m'intéresse pas, mais tout le monde sait ce qu'il s'est passé ce soir-là. Ce sont des faits extrêmement graves qui ont eu lieu sur la voie publique, ce pourquoi je demande 12 mois avec sursis pour le plus âgé et, compte tenu des 6 mentions à son casier, 18 mois dont 12 mois de sursis probatoire pour le plus jeune avec maintien en détention", requiert la procureure pour le parquet.



Après en avoir longuement délibéré, le tribunal condamne l'aîné des prévenus à 10 mois de prison avec suris et le cadet à 18 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire. Ce dernier est maintenu en détention.







