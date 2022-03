Rixe à Saint-Benoît, lycéens contrôlés par les gendarmes : Une interpellation de plus et des goupilles pointues saisies

Les gendarmes, suite à cette opération, ont procédé à une nouvelle interpellation. Il s'agit, selon nos informations, d'un majeur de Bras Fusil. Les militaires ont également saisi des goupilles pointues ainsi que des mousquetons pouvant servir de poings américains et représentant donc un danger certain s'ils sont utilisés comme tel. Des produits stupéfiants ont également été saisis. Présents afin d'accompagner les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît, M. Maleck, proviseur du lycée, et M. Turpin, son adjoint, se sont dit "très satisfaits" de l'opération menée par les forces de l'ordre.