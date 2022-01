A la Une . Rivières en crue, routes inondées... Les images du déluge

Les précipitations continuent de s'abattre sur notre île ce samedi. Le bulletin de vigilance fortes pluies et orages reste en vigueur pour les secteurs Nord et Est. La rivière Saint-Jean est en vigilance crues orange, et cinq autres sont en vigilance jaune (la rivière Saint-Denis, la rivière des Pluies, la rivière Sainte Suzanne, la rivière des Roches et la rivière des Marsouins). Conséquence du mauvais temps, de nombreux axes routiers se retrouvent inondés. Retour en images sur le déluge. Par N.P - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 10:42





















Envoyez-nous vos images sur contact@zinfos974.com, messenger ou via l'application !