A la Une . Rivière des Marsouins : le jeune homme sauvé après 10 minutes sous l'eau est décédé

Le jeune homme qui avait été récupéré au fond de la rivière des Marsouins ce samedi est décédé dans la nuit. Par RL - Publié le Dimanche 6 Novembre 2022 à 18:33





Ses amis ne l'avaient plus vu remonter à la surface alors qu'il venait de sauter depuis le pont enjambant le cours d'eau à Saint-Benoît.



Vers 13h30, après son plongeon, de précieuses minutes se sont écoulées - 10 minutes sous l'eau environ - avant qu'il ne soit ramené à la surface inconscient. Après des massages cardiaques, les pompiers et urgentistes du Smur avaient réussi l'exploit de faire repartir une activité cardiaque mais il était loin d'être sorti d'affaire.



Un examen de corps sera réalisé. L'enquête se poursuit pour déterminer dans quelles conditions cette partie de plongeons entre amis depuis le pont de la rivière des Marsouins s'est déroulée.