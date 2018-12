Rivière des Marsouins: Deux baigneuses sauvées par un moniteur de rafting

Le drame a été évité de justesse. Ce samedi après-midi, à la Rivière des Marsouins (Saint-Benoît), deux baigneuses se sont retrouvées en difficulté.



Par chance, elles ont été remarquées par un moniteur de rafting. Les ayant vues essayer de sortir la tête de l'eau à deux reprises, sans succès, Thomas Legeay est immédiatement intervenu pour leur porter secours.



Comme elles avaient toutes les deux déjà inhalé de l’eau et qu'il n’avait pas assez de temps pour les secourir séparément, le moniteur a donné des instructions à l’une de ses élèves afin qu’elle lui porte assistance avec son bateau. Une fois arrivés sur le bord, d’autres personnes lui ont prêté main forte et le reste de la famille est venu réconforter les deux malchanceuses, une adulte et sa nièce.