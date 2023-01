Rivière des Galets : Le préfet suspend l'interdiction du transport de passagers dans les bennes de 4x4

Accès à Mafate : le préfet reporte l'application des règles demandées aux transporteurs de la Rivière des Galets



Concernant l'accès par la piste de la Rivière des Galets, le préfet de La Réunion a proposé à la maire de La Possession de différer l'application des règles de sécurité imposant aux transporteurs de transporter les passagers assis et attachés (4 personnes par véhicule 4x4) et non plus dans les bennes, lesquelles sont normalement dédiées au seul transport de marchandises.



Il est rappelé que ces règles de sécurité sont normalement applicables depuis 2014 dans le cadre des conventions liant la mairie avec les transporteurs, mais qu'elles n'étaient pas respectées. Il était prévu de les faire respecter à compter du 1er janvier 2023.



Ce report doit permettre dans le cadre de réunions à venir de trouver des solutions concernant les modalités de transport de passagers sur la piste de la Rivière des Galets visant

- à assurer aux Mafatais le transport entre Deux-Bras et La Possession ;

- à trouver des modalités de transport pouvant accueillir plus de passagers assis que les 4x4.



Dans l'attente, les conditions de circulation sur la piste de la Rivière des Galets restent les mêmes que celles qui existaient jusqu'à présent, c'est-à-dire dans les bennes.