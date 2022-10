A la Une . Rivière St-Louis : Un groupe électro gêne tout un quartier

Les habitants du chemin Myosotis ont assisté à l’installation d’un groupe électrogène de chantier pour alimenter une résidence. Depuis 14 jours, les riverains vivent avec un bruit de moteur en continu, même la nuit.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 11 Octobre 2022 à 14:37

Le 27 septembre dernier, Caroline* et son mari sont chez eux lorsqu’ils entendent un bruit qui ne part pas. Ils descendent le chemin Myosotis et découvrent l’origine de ce qui va devenir leur cauchemar : un groupe électrogène de chantier a été posé pour alimenter une résidence entière.



"En enquêtant dans le quartier, on a compris que c’était un problème avec le promoteur de la résidence. Il y a 14 bâtiments et cela fait trois ans qu’ils étaient branchés sur le boîtier de chantier. Ce boîtier a été coupé et ils se sont retrouvés sans électricité", affirme-t-elle. Le propriétaire a donc fait installer ce groupe électrogène pour fournir de l’électricité aux habitants.



"On est patient, mais ça a des limites. Parce que c’est la nuit aussi. Pour les riverains, c’est incessant", peste la Rivieroise. En plus du bruit, l’odeur dégagée par l’appareil est également problématique. Un habitant revenant de voyage a eu la mauvaise surprise de découvrir le groupe électrogène en face de chez lui.



Le couple a contacté la mairie, mais "on a juste l’impression d’être baladés de service en service". Le couple a également contacté la police municipale qui a juste fait déplacer de quelques mètres le groupe électrogène qui obstruait la voie publique. En appelant le numéro sur l’appareil, l’opérateur a répondu que ce n’était pas à lui de s’en charger.



"Bref, tout le monde se renvoie la balle et nous ça fait 14 jours et 14 nuits que cela dure", regrette Caroline. Totalement désespérée par le manque de réaction des autorités, elle se tourne vers les médias afin que la situation s’arrange.



*Prénom d'emprunt







