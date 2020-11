zinfos-moris.com Rivière-Noire : Arrestations, coups de feu tirés et saisie de Rs 10 millions de cannabis en provenance de la Réunion

Par E. Moris - Publié le Lundi 23 Novembre 2020 à 13:22 | Lu 139 fois





Elle s’est terminée par l’arrestation de quatre suspects et la saisie de sept kilos de cannabis en provenance de la Réunion. La drogue, appelée skunk, est évaluée à environ Rs 10 millions. Elle est arrivée à Maurice par la mer.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant... Une scène digne d’un film ! Une course-poursuite a eu lieu dans les rues de Rivière-Noire dimanche.Elle s’est terminée par l’arrestation de quatre suspects et la saisie de sept kilos de cannabis en provenance de la Réunion. La drogue, appelée skunk, est évaluée à environ Rs 10 millions. Elle est arrivée à Maurice par la mer.



Publicité Publicité