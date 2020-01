La grande Une Rivière D’abord : Une femme tente de traverser le radier submergé

Filmée par un internaute, une femme a tenté de traverser à pied le radier de la rivière d’abord, alors que celui-ci est submergé et que le courant y est très puissant.



Comme on peut le voir sur ces images, des riverains ont bien tenté d’arrêter la femme, mais sans succès.



Celle-ci fait finalement demi-tour une fois arrivée au milieu du radier, et c’est avec difficulté qu’elle parvient à revenir sur ses pas, déséquilibrée par la force du courant.



Ne tentez surtout pas de traverser un radier submergé.

Charlotte Molina Lu 2348 fois