Ritchie Tréport décroche la médaille d’argent en Karaté

Ritchie Tréport fait la fierté de toute sa famille et de son club. A 14 ans, Ritchie Tréport est devenu ce dimanche Vice-champion de la Réunion de Karaté. Le karatéka ceinture marron prépare désormais activement sa 1ère Dan ceinture noire de karaté le 19 mars prochain mais d’ores et déjà son parcours impose le respect.



Le karaté pour lutter contre la maladie



Ritchie a commencé le karaté au karaté club de Saint-Leu à cinq ans. Diabétique dès l’âge de 8 ans, ses parents prendront la bonne décision ; celle de poursuivre sa progression sportive malgré la prise quotidienne d’insuline pour atteindre le haut niveau. Notre champion originaire du quartier de Grand Fond a aussi l’ambition de devenir professeur de Karaté. Guylène Grimaud, sa maman, est fière de son fils et parle d’exemplarité pour tous les autres enfants diabétiques. Cette maladie peut être surpassée, la preuve avec Ritchie.



Des ambitions partagées



Richard Tréport croit beaucoup aux capacités de son fils qui a pu réaliser ses rêves. Ritchie ambitionne à plus long terme un titre national, à l’image d’Eric Labbé ou de Lucie Ignace, ses modèles. Ritchie se préparera prochainement pour les prochains jeux des îles prévus dans deux ans à Madagascar. En attendant, Ritchie donne les mercredis après-midis des cours de karaté aux plus jeunes adhérents de son club présidé par Cédric LAURET, véritable pépinière de champions.