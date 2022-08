A la Une . Ristourne de Total : "De qui se moque-t-on ?", bondit Ratenon

Les Réunionnais ne bénéficieront pas de la baisse de 20 centimes sur les carburants. De quoi faire bondir le député Jean-Hugues Ratenon, pour qui 'les Réunionnais vont donc bien payer, en partie, l’accord en missouk entre le gouvernement et Total de ne pas taxer les super profits des grosses entreprises". Par N.P - Publié le Lundi 29 Août 2022 à 14:12

Le communiqué du député :



Par la voie de la presse écrite, j’apprends que TotalEnergies n’appliquera pas au 1er septembre prochain sa remise de 20 centimes à la Réunion.



La décision aurait été prise suite à une rencontre entre le ministre délégué aux Outre-Mer jean François CARENCO et le PDG DE TotalEnergies et annoncé aux exploitants des stations-services et à l’OPMR vendredi passé par la préfecture.



Mon Cabinet a eu ce matin même au téléphone Madame Sophie AUDIC, Directrice générale de Total à la Réunion. Cette dernière a malheureusement confirmé cette information : il n’y aura pas de baisse de 20 centimes à la Réunion. Selon ses dires, les autres parties prenantes s’y sont opposés.



Une position qui arrange bien les affaires du Gouvernement puisque, comme je l’écrivais dans mon communiqué de vendredi dernier, les Réunionnais vont donc bien payer, en partie, l’accord en missouk entre le gouvernement et Total de ne pas taxer les super profits des grosses entreprises !! Un vrai scandale.



Par ailleurs, le chantage à l’emploi a bien fonctionné et c’est déplorable. Cela va à l’encontre du pouvoir d’achat des Réunionnais.

A condition de ne pas dépasser les prix fixés par la préfecture, rien n’interdit aux compagnies de vendre les carburants et le gaz en dessous des prix administrés. Pourquoi ne le font-elles pas ? Pourquoi maintiennent-elles la pression sur les gérants qui deviennent eux aussi des otages ?



Face à de telles attitudes, à de tels mépris : j’invite les Réunionnais à adopter la meilleure position pour défendre leur porte-monnaie.

J’aurais l’occasion d’aborder ce point avec le Préfet que je rencontre ce soir à partir de 19h.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion