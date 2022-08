Communiqué Risques naturels : un appel à projets pour favoriser la sensibilisation et la résilience

À l'exception des avalanches, La Réunion est susceptible d'être confrontée à l'ensemble des risques majeurs naturels. Pour cette raison, la préfecture lance un appel à projets concernant les actions de sensibilisation sur ces risques. Par NP - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 11:25

Le communiqué :



Volcan, cyclones, glissements de terrains, inondations, feux de forêts... La situation géographique et la nature géologique de l’île de La Réunion en font l’une des régions françaises les plus exposées aux risques naturels.

Les risques technologiques représentent également un enjeu fort pour La Réunion avec des infrastructures nécessaires à la vie quotidienne de près de 1 000 000 d’habitants et de touristes.



L’information et la sensibilisation du public visent à forger une culture collective qui permettra à chacun de développer un comportement responsable au regard des risques et de s’en prémunir est une priorité pour l’État.



Des actions mises en œuvre entre le 13 octobre et le 10 novembre



Le Gouvernement lance un appel à projets pour informer et faire connaître les bons réflexes face aux risques naturels et technologiques dans le cadre de la journée «Tous résilients face aux risques » qui se tiendra dans toute la France le 13 octobre prochain. A La Réunion, afin de tenir compte des vacances scolaires et du traditionnel lancement de la saison cyclonique début novembre, cet appel à projets concernera la période du 13 octobre au 10 novembre 2022.



Un appel à projet visant à développer la culture du risque à La Réunion



Les actions à mener devront s’appuyer sur des initiatives locales et auront pour objectifs de :

- développer la culture des risques naturels et technologiques ;

- se préparer à la survenance d’une catastrophe ;

- développer la résilience collective face aux catastrophes.



Qui peut candidater ?



Les candidatures sont ouvertes à toute personne morale souhaitant proposer une action ou organiser un évènement durant ces 4 semaines de participer.



Les lauréats de l'appel à projets pourront utiliser l'identité visuelle de la journée et le kit de communication que l'État mettra à leur disposition. Une aide financière pourra également être accordée.



Enfin, le Préfet de La Réunion sélectionnera un ou plusieurs projets qui seront transmis pour concourir à un prix national, afin de mettre en lumière les initiatives les plus innovantes et efficaces.



Comment candidater ?



Pour participer, les porteurs de projets sont invités à consulter le cahier des charges et les modalités de l'appel à projets sur :

https://www.ecologie.gouv.fr/appel-projet-journee-nationale-resilience



