Risques liés au report des soins: La levée du plan blanc élargi demandée

Alors que la rupture du parcours de soins peut s'avérer dramatique, l’URML OI et les établissements de soins privés (Clinifutur, Clinique Durieux et Clinique Avicennes) interpellent par courrier la directrice de l'ARS et le préfet sur les conséquences du maintien actuel du plan blanc élargi (prévoyant le report des opérations jugées non-urgentes). Un courrier leur a été envoyé.



Pointant du doigt l'influence délétère du confinement sur la santé des patients par des reports ou refus de soins, ils soulignent : "Actuellement, de nombreux messages sont adressés à la population pour reprendre le chemin des consultations, mais l’accès aux plateaux techniques pour les actes de chirurgie ou de fibroscopie est toujours limité du fait du plan blanc élargi".



Alors que La Réunion est toujours en phase 2 de l’épidémie et que le virus circule peu sur le territoire, ils souhaitent ainsi la levée dès à présent du plan blanc élargi "afin de donner aux praticiens et aux établissements les moyens d’agir".



Et assurent : "Conscients de leurs responsabilités, les établissements et les praticiens s’engagent à privilégier l’ambulatoire, à réduire autant que possible la durée d’hospitalisation et à utiliser de façon raisonnée les produits anesthésiques sous tension actuellement".