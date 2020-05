A la Une . Risque requin élevé: Le Préfet appelle les "usagers illégaux" de la mer à la prudence Depuis le début de confinement, les autorités ont constaté la présence de surfeurs et bodyboardeurs sur les côtes sud et ouest de l’île. En cette période de changement de saison et alors que La Réunion n’est toujours pas déconfinée, le Préfet de La Réunion appelle à la prudence quant au risque requin élevé. Voici le communiqué de la préfecture: Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 8 Mai 2020 à 14:38 | Lu 324 fois

En dépit de cette période particulière de confinement, certains pratiquants de surf et de bodyboard continuent à pratiquer sur les côtes Ouest et Sud de l'Île. Au-delà du contexte de pandémie et du caractère irrresponsable de ces actes indivduels alors que toutes activités nautiques sont interdites dans le confinement, le préfet de La Réunion appelle à la plus grande vigilance les usagers illègaux de la mer particulièrement exposées au risque requin.





Le changement de saison est facteur de risque élevé d'attaque de requin



Depuis 2011, les statistiques réalisées ont montré qu'aux mois d'avril et de mai, période d'intersaison avec le refroidissement de l'eau et l'arrivée des grosses houles produisant un phénomène accentué de turbidité de l'eau, les attaques ont été nombreuses.





Pour rappel, sur la même période en 2019, deux attaques mortelles ont eu lieu, l'une à la pointe au sel qui a coûté la vie à Adrien Dubosc (29 avril 2017) et, plus récemment, celle survenue sur la Gauche de Saint-Leu qui a entraîné le décès de Kim Mahbouli (9 mai 2019).





Au regard des études et statistiques croisées, il est aujourd'hui admis à La Réunion que le risque d'interaction ou d'attaque de requin est :

· Maximal lors du refroidissement hivernal en avril et mai.



· 2 fois plus important l'après-midi que le matin.



· Maximal après 16h et jusqu'au coucher du soleil (trois attaques sur quatre).



· Plus important lorsque l'eau est turbide.







A noter également que les premiers fronts froids de la saison et les trains de houle qui les accompagnent, empêchent les déploiements normaux des engins de pêche aux abords des zones d'activités humaines sur les côtes de l'Ouest et du Sud de l'île.

La sortie et l'entrée des bateaux dans les ports et abris-côtiers sont particulièrement dangereuses, ce qui ne permet pas d'assurer la sécurité des pêcheurs.

Le programme réunionnais de pêche de prévention, toujours actif pendant la période de confinement, se poursuit normalement tant que les conditions météorologiques le permettent (22 requins ciblés dont un tigre de 4,20 mètres, potentiellement dangereux et non menacés d'extinction ont été prélevés depuis le 18 mars 2020).







En ce moment singulier où les actions de chacun comptent, le préfet de la Réunion appelle à la responsabilité des pratiquants d'activités nautiques.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur