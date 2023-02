A la Une .. Risque requin : Où peut-on se baigner et surfer à La réunion ?

Par NP - Publié le Vendredi 10 Février 2023 à 19:55





Ainsi, la baignade et les activités nautiques telles que le surf, bodyboard, bodysurf, longboard et paddleboard (1), sont autorisés seulement : dans le lagon et platiers (à Saint-Leu, l’Hermitage, la Saline-les-Bains, Saint-Pierre et Saint-Gilles) ;

dans les espaces aménagés avec filets de baignade ;

et dans les zones d’expérimentation opérationnelle (ZONEX) avec le dispositif de surveillance Vigi Requins et les Water Patrol de Leu Tropical Surf Team (comme à Boucan Canot, à la plage des Roches noires, ou à L’Étang-salé).

En dehors de ces zones, le risque requin est accru et il est interdit de s’y baigner ou d’y pratiquer des activités nautiques.



Les communes concernées continueront et intensifieront la signalétique des lieux autorisés et ceux interdits, en rappelant les mesures à respecter par les pratiquants.



Il est ainsi recommandé la plus grande vigilance aux usagers de la mer et plus particulièrement aux pratiquants des activités les plus exposées au risque requin :

