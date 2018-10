Société Risque requin : Le préfet appelle à la prudence en cette période de vacances scolaires

La préfecture fait une piqûre de rappel quant au risque requin. En cette période de vacances scolaires, le préfet de La Réunion recommande la plus grande vigilance aux usagers de la mer, et plus particulièrement aux pratiquants des activités les plus exposées au risque requin qui font l’objet d’une réglementation spécifique.



En effet, même si La Réunion n’a pas eu à déplorer depuis un an et demi d’attaques de requins avec victimes humaines, des requins potentiellement dangereux de grande taille ont été pêchés ces dernières semaines dans cadre du programme réunionnais de pêche de prévention.



Rappel de la réglementation en vigueur



L’arrêté préfectoral du 8 février 2017, portant réglementation temporaire de la baignade et de certaines activités nautiques, restreint dans la bande des 300 mètres du littoral du département de La Réunion, sauf dans le lagon et en dehors du lagon dans les espaces aménagés et les zones surveillées définies par arrêté municipal, les activités les plus exposées au risque requin, à savoir :

la baignade, y compris lorsqu’elle s’effectue à l’aide d’un équipement de type palmes, masque et tuba ;

les activités nautiques utilisant la force motrice des vagues (surf, bodyboard, bodysurf, longboard, paddleboard).

Les autres activités nautiques, notamment la plongée et la pêche sous-marine, demeurent possibles dans le cadre de la réglementation, aux risques et périls de leurs usagers.



Dispositifs de prévention et de surveillance en vigueur



D’une manière générale, la signalisation utilisée pour la baignade sur les plages surveillées est la suivante :

• un drapeau rouge vif signifiant « interdiction de se baigner » ;

• un drapeau jaune orange signifiant « baignade dangereuse mais surveillée » ;

• un drapeau vert signifiant « baignade surveillée et absence de danger particulier ».



Sur certaines plages, ce dispositif est complété par une signalétique spécifique relative au risque requin :

• la flamme rouge comportant un requin indique que la présence d’un requin a été récemment signalée ou observée dans la zone ou à ses abords ;

• la flamme orange comportant un requin indique que les conditions sur zone sont propices à la présence de requins (météo, signalements récents…).



En l'absence de signalétique, la pratique des activités nautiques concernées par la réglementation préfectorale et communale est interdite. N.P Lu 386 fois





Dans la même rubrique : < > La Possession: Des repas solidaires avec les excédents de la restauration scolaire pour éviter le gaspillage ▶️ "Séga Grand Raid": Un "clin d'œil" aux coureurs et aux équipes