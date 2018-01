Risque requin: L'Etat change son fusil d'épaule

Le plan de prévention et de réduction du risque requin va être "très significativement accru". Via un communiqué, la préfecture a annoncé, hier, 8 actions "afin d’élargir l’accès de l’Homme à l’océan". Un plan d'actions qualifié de "nouvel élan" qui fait suite au déplacement officiel à La Réunion en octobre dernier, d’Annick Girardin, ministre des Outre-mer.



L’Etat compte ainsi "améliorer la sécurité des zones surveillées pour la baignade et les activités nautiques et aménager de nouvelles zones par le déploiement de dispositifs innovants de protection et de surveillance et l’aménagement de bassins de baignade". Le dispositif vigie requin sera renforcé à de nouvelles zones et à de nouveaux publics et le programme de pêche préventive rénové.



Une brigade marine d’observation et d’intervention devrait également être créée et "le retour des requins de récif concurrents des requins bouledogue" favorisé.



La ministre souhaite également conforter l’action du Centre de ressources et d’appui pour la réduction du risque requin (CRA) et développer les connaissances scientifiques.



La mise en œuvre de ce plan devrait permettre de revoir "la réglementation pour l’adapter aux réalités du territoire".