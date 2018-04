Risque modéré de formation d'une tempête tropicale à partir de lundi

A l'extrême Est du bassin Océan Indien, un minimum est localisé vers 7.0S/98E à 06UTC (Tropical Cyclone Outlook from the western region of the BOM).



"Les prévisions des modèles numériques continuent de faire entrer ce système dans notre zone de responsabilité dans la nuit de samedi à dimanche en phase d'intensification", indique Météo France dans son dernier bulletin de suivi sur l'activité cyclonique sur le sud-ouest de l'océan Indien.



"Les conditions environnementales apparaissent favorables pour une poursuite de son intensification en début de semaine avant de rencontrer plus tardivement des conditions de cisaillement de vent qui marqueront la fin de son intensification en milieu de semaine prochaine.", poursuit Météo France.



Pour les 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée sur l'extrême Est du bassin est modéré à partir de lundi.