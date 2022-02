La grande Une Risque modéré de formation d'une tempête à partir de mardi

Une tempête tropicale pourrait concerner l'Est du bassin à partir de lundi, mais ce risque est faible. Il existe en outre un risque modéré qu'une tempête tropicale entre dans notre zone par l'extrémité Est à partir de mardi. Par N.P - Publié le Samedi 12 Février 2022 à 17:03

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien, rapporte Météo France. Des zones suspectes sont également présentes, et il y a un risque de formation d'autres tempêtes tropicales modérées pour les 5 prochains jours.



Deux zones de cyclogénèse sont possibles : la première présente un risque faible de formation d'une tempête tropicale modérée dans la partie Est du bassin à partir de lundi.

La seconde présente un risque modéré qu'une tempête tropicale modérée entre dans notre zone de responsabilité par l'Est du bassin à partir de mardi.



À noter que depuis 24h, le 4ème système de la saison a commencé à se développer au nord-est des Mascareignes. Aujourd'hui, il se situe à environ 1000km au nord-est de la Réunion à un stade très faible. Au cours des prochains jours, il pourrait s'intensifier en se déplaçant vers l'ouest-sud-ouest. Il devrait atteindre le stade de tempête tropicale modérée dans les prochaines 24h.



Selon ces premières tendances, il devrait rester à bonne distance des îles des Mascareignes (Réunion/Maurice), probablement à plus de 300km. "Il pourrait par contre aborder la côte nord-est de Madagascar au stade de forte tempête ou cyclone tropicale mardi ou mercredi. Etant donné l'échéance encore lointaine, cette prévision reste encore assez incertaine notamment concernant l'intensité du système. Il convient donc de se tenir informés des prochaines prévisions", précise Météo France.





