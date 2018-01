Risque modéré de formation d'une nouvelle tempête tropicale

L'activité cyclonique est décidément soutenue en ce début d'année dans l'océan Indien. Météo France entrevoit un frémissement au Nord-Est des Mascareignes. Une zone où la formation d'une tempête tropicale est possible à 2 à 5 jours est actuellement sous surveillance.



Météo France estime la probabilité qu'une tempête se forme dans cette partie de l'océan Indien comme modérée (entre 30 et 50%) alors qu'un risque plus faible (inférieur à 30%) de formation d'un autre système est également à signaler dans le canal du Mozambique.



Rappelons que la tempête ex-Ava se trouvait hier à 16 heures locales aux points 30.6 Sud / 48.4 Est, soit à 1250 km de distance des côtes réunionnaises. Ex-Irving quant à lui était positionné ce mercredi matin à 04 heures locales à 1445 km de La Réunion.