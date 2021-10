Risque modéré de cyclogénèse dans la zone

Aucun système dépressionnaire significatif n'est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien, mais une zone suspecte est présente, et il y a un risque de formation d'une tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours.



Suivie depuis plusieurs jours dans les bulletins ZCIT de Météo France et localisée par la zone A, la circulation dépressionnaire actuellement sur la partie Nord-Est de notre bassin (image satellite de 12h heure Réunion) présente un risque modéré de formation d'une tempête tropicale modérée.



Les conditions ne sont toutefois pas réunies pour que ce système puisse s'intensifier et il est donc prévu de s'affaiblir à partir de lundi avec un risque modéré d'atteindre le seuil de tempête tropicale modérée.