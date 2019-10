A la Une . Risque industriel : Les Réunionnais vivent-ils à proximité d'un site SEVESO ? L’explosion de l’usine Lubrizol à Rouen soulève depuis quelques jours de nombreuses questions quant au périmètre de sécurité des sites SEVESO en France. Les habitants de La Réunion sont-ils exposés à la menace d'un site classé SEVESO près de chez eux ? La réponse est oui. Six sites industriels et d'armement répondent à ces normes strictes de sécurité dans notre département.





Sans doute le plus connu des Réunionnais, le dépôt de gaz de pétrole liquéfié et d’hydrocarbures liquides géré par la Société Réunionnaise des Produits Pétroliers (SRPP) est installé dans la zone industrielle du Port.



Au Port toujours, mais finalement plus proche de la ville de La Possession, a été livrée en 2013 la nouvelle centrale EDF à proximité du Port Est. C'est son dépôt d’hydrocarbures, qui permet de faire fonctionner la centrale thermique, qui représente le danger numéro 1 en cas d'intervention des sapeurs pompiers et pour la population alentour. La centrale fonctionne au fioul.



Dans l'ouest également, à Saint-Paul, mais beaucoup moins visible, la société de BTP SCPR dispose d'un dépôt d’explosifs sur les hauteurs du Cap La Houssaye. Il faut effectuer quelques minutes de randonnée pour arriver à hauteur du site clôturé dans la savane du Cap.



Plein sud cette fois, à la Plaine des Cafres, le service interarmées de munitions (SIMU) dispose d'un dépôt d'explosifs et de munitions. C'est d'ailleurs sur ce site que les habitants de la Plaine



En plus de ces quatre sites classés en "Seuil haut" (sites industriels à haut risque), il y a à La Réunion deux sites SEVESO classés en "Seuil bas".



Et on retourne au Port où l'entreprise COROI dispose d'un stockage de produits chimiques et phytosanitaires dont le risque "Incendie Toxique" est clairement exposé dans la classification du site. La COROI est passée du seuil haut au seuil bas par arrêté en juillet 2019 suite à sa réduction des capacités de stockage.



Enfin, à Sainte-Marie, la société AVIFUEL gère un dépôt d’hydrocarbures à disposition des avions faisant escale à l’aéroport Roland Garros.



L'indispensable maîtrise de l'urbanisation autour de ces sites sensibles



Les périmètres de risques issus des études de dangers sont portés à connaissance des maires des communes concernées par ces sites industriels à risques.



Ces périmètres doivent être pris en compte dans les Plans Locaux d’Urbanisme afin d’assurer une maîtrise de l’urbanisme autour des établissements concernés.



En cas de nécessité, le préfet peut imposer les mesures nécessaires dans le cadre d’un projet d’intérêt général (PIG). Pour les établissements soumis à autorisation avec servitude, la loi du 30 juillet 2003 prévoit ainsi la mise en place de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) pour assurer notamment la maîtrise de l’urbanisation.



