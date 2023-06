A la Une . Risque élevé d'introduction du paludisme à La Réunion

Alors que le risque d'introduction du paludisme à La Réunion est élevé, l'ARS formule des recommandations à destination des voyageurs. Par N.P - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 14:37

Le communiqué :



Le paludisme est toujours présent dans certains pays de la zone océan Indien. Il reste possiblement mortel : un décès lié au paludisme d’importation contracté lors d’un voyage est ainsi survenu en 2023 à La Réunion. En cette période de vacances scolaires, le risque d’introduction de cette maladie à La Réunion est élevé.



L’ARS recommande aux voyageurs la plus grande vigilance lors de leurs déplacements dans certains pays de la zone Océan Indien (Comores, Madagascar), en Afrique sub-saharienne (dont l’Afrique du Sud), en Inde et en Asie du sud-est : s’informer avant de voyager et prendre un traitement préventif contre le paludisme si nécessaire ; se protéger des piqûres de moustiques pendant son séjour ; en cas d’apparition de fièvre pendant le séjour et au retour à La Réunion, consulter immédiatement un médecin ou le service de consultation des voyageurs du CHU.



Le communiqué intégral de l'ARS Le paludisme est toujours présent dans certains pays de la zone océan Indien. Il reste possiblement mortel : un décès lié au paludisme d’importation contracté lors d’un voyage est ainsi survenu en 2023 à La Réunion. En cette période de vacances scolaires, le risque d’introduction de cette maladie à La Réunion est élevé.L’ARS recommande aux voyageurs la plus grande vigilance lors de leurs déplacements dans certains pays de la zone Océan Indien (Comores, Madagascar), en Afrique sub-saharienne (dont l’Afrique du Sud), en Inde et en Asie du sud-est : s’informer avant de voyager et prendre un traitement préventif contre le paludisme si nécessaire ; se protéger des piqûres de moustiques pendant son séjour ; en cas d’apparition de fièvre pendant le séjour et au retour à La Réunion, consulter immédiatement un médecin ou le service de consultation des voyageurs du CHU.