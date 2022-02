La grande Une Risque de formation de trois tempêtes dont une ce week-end au Nord-Est de La Réunion

La probabilité de la naissance d'un système dépressionnaire au Nord-Est de La Réunion devient important à partir de ce week-end. Une autre tempête pourrait se former dans le courant de la semaine plus loin à l'Est alors qu'une troisième devraient entrer dans le secteur lundi. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 11 Février 2022 à 15:10

L'activité cyclonique se renforce dans les prochains jours. Une nouvelle tempête tropicale devrait être baptisé dans les 48 prochaines heures, selon le Centre météorologique régional spécialisé. Le risque de formation est considéré comme important (plus de 60%). La circulation sous surveillance se trouve actuellement au Nord-Est des Mascareignes.



D'ici à mardi, une tempête tropicale devrait entrer dans la zone de surveillance de Météo France par l'Est. Elle se trouvera alors encore très loin des zones habitées. Le risque est considéré comme modéré (30 à 60%).



Une autre zone est sous surveillance, toujours à l'Est. Un risque faible de formation de tempête est estimé par le Centre météorologique régional spécialisé d'ici lundi (10 à 30%).



Le CMRS n'indique pour l'instant aucune prévision de trajectoire tant que les systèmes dépressionnaires ne se forment pas.





Sur le site Windy, très utilisé par les Réunionnais, les projections des modèles prévisionnistes s'opposent. L'ICON et l'EMCWF imaginent un passage plus près de La Réunion alors que le GFS voient le système dépressionnaire rester loin de nos côtes.









