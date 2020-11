Société Risque de formation de 2 tempêtes ce week-end

Météo France annonce que le top départ de la saison cyclonique pourrait avoir lieu dès ce week-end ! Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 9 Novembre 2020 à 17:06 | Lu 626 fois





Le texte du communiqué de Météo France :

Sur le Sud-Ouest de l'Océan Indien, la saison cyclonique démarre en moyenne autour du 15 Novembre (Dimanche prochain), même si des systèmes peuvent naître plus tôt. Cette année, les tempêtes semblent vouloir être au rendez-vous : au cours des 2 derniers jours, les modèles de prévision ont commencé à donner de plus en plus de crédit à un scénario de formation d'une tempête tropicale sur l'Est du bassin au cours du week-end prochain, loin des terres habitées dans un premier temps.

http://www.meteofrance.re/.../activite-cyclonique-en-cours Le risque de cyclogenèse est jugé modéré (30 à 60%) à partir de samedi prochain. L'apparition du premier système de la saison 2020/2021 est donc encore loin d'être certaine et les prévisions devraient se préciser au cours des prochains jours, à suivre sur

http://www.reunion.gouv.fr/saison-cyclonique-preparez... Ces premières prévisions d'activité cyclonique rappellent qu'il est temps de lancer ses préparatifs en vue de la saison humide. Elles vous sont rappelées sur



Le coup d'envoi de la saison cylonique 2020-2021 pourrait être donné dès ce week-end. Les services de Météo France estiment qu'il y a un double risque de formation de tempêtes ce week-end, bien que l'un soit plus faible que l'autre.







Publicité Publicité