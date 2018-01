Risque de formation d'une tempête tropicale modérée "important" à partir de dimanche

Selon le dernier bulletin du CMRS de ce jeudi 25 janvier à 12H, demain et au cours du week-end, "en se déplaçant vers l'est-sud-est, le système devrait rencontrer des conditions plus favorables avec la disparition du cisaillement et la persévérance d'une bonne divergence, sous la dorsale d'altitude. Ainsi, avec une convergence toujours excellente côté équatorial et polaire, les modèles déterministes et ensemblistes disponibles proposent un signal de cyclogenèse significatif pour ce week-end", indique Météo France.



Le risque de formation d'une tempête tropicale modérée au sein du thalweg de mousson sur l'extrême Est du bassin devient modéré à partir de Samedi et fort à partir de Dimanche.