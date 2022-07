A la Une .. Risque de formation d'une tempête tropicale en fin de semaine prochaine

Un système dépressionnaire pourrait naître en fin de semaine prochaine à plus de 3.000 kilomètres de La Réunion. La probabilité reste pour l'instant "très faible". Par NP - Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 à 16:27

Météo France a publié en début d'après-midi un bulletin d'activité cyclonique. Aucun système dépressionnaire n'évolue actuellement dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien mais il existe un risque pour l'instant très faible de formation d'une tempête tropicale à partir de la deuxième moitié de la semaine prochaine :



"Il y a un risque de formation d'une tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours.



En effet, en première partie de semaine prochaine, une zone de basses pressions devrait se mettre en place sur l'extrême Nord-Est de notre zone de responsabilité (à plus de 3000 kilomètres de La Réunion) et présente un très faible risque (probabilité inférieure à 10%) d'évoluer en tempête tropicale d'ici mercredi.



Bien que peu fréquent, des systèmes dépressionnaires tropicaux peuvent se former au cours de l'hiver austral. On peut par exemple citer le cas de la tempête ABELA en juillet 2016.



Prochain bulletin demain vers 16h, heure de La Réunion (15h, heure de Mayotte)."