Risque de formation d'une tempête tropicale en fin de semaine prochaine

Pour les 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée sera faible jeudi, et modéré (probabilité de 30% à 50%) à partir de vendredi, indique Météo France dans son bulletin de suivi de l'activité cyclonique publié ce dimanche."Un signal de cyclogenèse est présent sur l'Ouest du bassin à partir de jeudi, et se renforce vendredi. Les prévisions à longue échéances disponibles suggèrent une cyclogenèse possible au sein du Twaleg de Mousson au Nord des Mascareignes en fin de semaine prochaine ou début de week-end", indique le bulletin.