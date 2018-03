Risque de formation d'une tempête tropicale : Le système pourrait transiter entre Madagascar et La Réunion lundi

Selon le dernier bulletin de suivi quotidien sur l'activité cyclonique et les conditions météorologiques tropicales sur le Sud-Ouest de l'océan Indien (ZCIT), le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient important samedi.



"Aujourd'hui, la dernière passe ASCAT (instrument conçu pour mesurer vitesse et direction du vent sur les océans ndlr) montre la présence d'une large circulation cyclonique mal définie, centrée approximativement vers 12S/55E" , indique le Centre météorologique régionale spécialisé de Météo France, soit à plus de 800 km des côtes réunionnaises. Selon les données de Tromelin, la pression minimale est estimée à 1008 hPa.



Selon le CMRS, "les conditions environnementales sont bonnes pour permettre à cette circulation de se développer." Et d'ajouter : "Un creusement significatif accompagné d'une cyclogénèse* est prévu pour vendredi."



Les prévisions actuelles indiquent que le système (94s.INVEST) devrait se déplacer vers le Sud pour transiter entre Madagascar et La Réunion lundi, en fin d'échéance.



*La cyclogénèse ou cyclogenèse est le développement ou l'intensification d'une circulation cyclonique dans l'atmosphère qui mène à la formation d'une dépression.