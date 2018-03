Risque de formation d'une tempête tropicale : Dégradation du temps attendue pour ce week-end

"Au cours des prochains jours, les conditions environnementales deviennent graduellement plus favorables à tous niveaux pour un creusement* graduel de ce minimum. Il apparaît maintenant très probable que le stade de tempête modérée soit atteint d'ici samedi soir", indique le CMRS dans son bulletin de suivi d'activité cyclonique ce jeudi.



Selon les dernières prévisions, le système devrait ensuite transiter entre Les Mascareignes et la côte Est de Madagascar d'ici le début de semaine prochaine. "La distance de passage à proximité des terres habitées de part et d'autre reste à préciser. En liaison avec le rapprochement de ce système, une dégradation significative du temps est toutefois attendue en cours de week-end sur le secteur Réunion-Maurice", précise le centre météorologique régional spécialisé de Météo France.