La grande Une Risque de formation d'une tempête en fin de semaine

Les spécialistes annoncent que le risque de la formation d'une tempête tropicale devient de plus en plus important en fin de semaine prochaine. Une zone suspecte est actuellement sous surveillance au Nord de La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 10:20

Le bulletin de l'activité cyclonique publié par Météo France fait état d'une zone où l'activité pluvio-orageuse se renforce. Elle se trouve au Sud-Est des Seychelles. Les spécialistes expliquent qu'un minimum dépressionnaire pourrait se former d'ici à mardi.



Le risque de montée en puissance du système dépressionnaire est quasi-inexistant pour la première partie de la semaine. Mais les conditions climatiques deviennent favorables à son développement d'ici ce week-end. La probabilité de voir une tempête tropicale naître au Nord-Ouest de La Réunion est de moins de 30% jeudi, puis de 30 à 60% vendredi.



Le centre météorologique régional spécialisé ajoute que ce scénario est envisagé par plusieurs systèmes de prévisions. "Ce risque pourrait éventuellement concerner les abords immédiats de la côte orientale de Madagascar selon une partie des scénarios", indique le CMRS.



