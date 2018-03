Risque de formation d'une tempête dans les prochains jours : Du mauvais temps possible

Les deux nouvelles cyclogenèses identifiées par le Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) se situent toujours au Sud-Ouest des Chagos.



Selon Météo France, la zone dépressionnaire axée vers 13°S ne présente pas pour le moment de centre de circulation de surface bien définie. Il faut attendre la reprise de l'alizé pour que cette zone présente la mise en place d'une circulation fermée et un potentiel de cyclogenèse notable.



Une première zone deviendrait suspecte plutôt dans la partie Est du Bassin en cours de weekend et plus tardivement avec l'arrivée de l'alizé, suite à l'évacuation de Ex-Dumazile au Nord des Mascareignes.



Pour les 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée sur le bassin devient modéré à partir de dimanche. Il est également modéré à partir de mardi pour la zone au Nord des Mascareignes.