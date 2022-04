A la Une . Risque de formation d'une tempête au Nord de La Réunion

Une zone suspecte est sous surveillance. Le risque de formation d'une tempête apparaît entre Madagascar et La Réunion à partir de mardi, selon le dernier point de Météo France. Par NP - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 16:56

C'est à partir de mardi que le risque de formation d'une tempête tropicale commence à grandir dans la zone, entre la côte Ouest de Madagascar et le Nord des Mascareignes. Il est évalué à moins de 30% à partir du début de semaine, selon Météo France.



Les conditions commencent à devenir légèrement favorables à l'évolution d'une tempête tropicale. Il n'y a pour l'instant aucune prévision quant à une date d'une possible formation d'un système dépressionnaire ou encore la trajectoire d'un tel phénomène.