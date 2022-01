La grande Une Risque de formation d'une tempête au Nord de La Réunion ce week-end

La saison cyclonique devient de plus en plus active ces derniers jours. Deux tempêtes pourraient se former dans les prochains jours. L'une devrait concerner Madagascar alors que l'autre devrait rester loin des terres habitées pour l'instant. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 20 Janvier 2022 à 09:39

Météo France fait le point sur l'activité cyclonique dans le Sud-Ouest de l'océan Indien. Plusieurs zones suspectes sont actuellement surveillées et 2 tempêtes tropicales pourraient se former dans les 5 prochains jours.



Le Centre météorologique régional spécialisé explique qu'une circulation se forme actuellement au Nord de La Réunion. Elle devrait s'intensifier dans les prochains jours. Le risque de formation de tempête est de plus de 60% à partir de samedi. Mais ce système dépressionnaire devrait se déplacer en fin de semaine et concerner la côte Nord-Est de Madagascar en toute fin de semaine. Il devrait ensuite traverser la Grande Île avant de regagner en intensité une fois dans le Canal du Mozambique.



L'autre zone sous surveillance se trouve au sud de Diego Garcia. Elle devrait prendre plus de temps à se développer. Le risque de formation de tempête apparaît à partir de lundi. Le système dépressionnaire devrait rester loin des terres habitées au moins sur les 5 prochains jours.