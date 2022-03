A la Une .. Risque de formation d'une tempête : Une trajectoire toujours très indécise

Le Centre météorologique régional spécialisé de Météo France maintient le risque de formation d'une tempête tropicale entre ce week-end et le début de la semaine prochaine. Mais la trajectoire du futur phénomène météorologique reste très indécise. Par NP - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 16:35

Le bulletin du CMRS publié ce vendredi 4 mars confirme le risque de formation d'une tempête tropicale qui devient de plus en plus important au fil des jours.



Le système dépressionnaire devrait se former entre dimanche et mardi au Nord de La Réunion. Mais les modèles prévisionnistes s'opposent quant à sa possible trajectoire.



Le futur phénomène météorologique pourrait se diriger vers Madagascar, traverser la Grande île et se retrouver dans le Canal du Mozambique. L'autre hypothèse est un déplacement vers le Sud, en direction de La Réunion.



Au mieux, du mauvais temps



Le CMRS explique qu'il faut s'attendre a minima à des conditions météorologiques perturbées la semaine prochaine à Madagascar et/ou sur les Masscaregines.



Philippe Caroff, chef de la prévision cyclonique à Météo France, explique que La Réunion est actuellement concernée par une masse d'air chaude et humide. Les conditions vont donc se dégrader temporairement ce week-end. Mais il ne pourrait s'agir que des prémices d'un temps instable qui pourrait concerner La Réunion la semaine prochaine.