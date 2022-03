La grande Une Risque de formation d'une tempête : Possible dégradation de la météo en début de semaine

Le Centre Météorologique régional spécialisé fait le point sur l'évolution de l'activité cyclonique dans le secteur. Un nouveau système dépressionnaire devrait se former ce week-end, mais son impact sur Maurice, La Réunion ou Madagascar est encore très incertain. Par NP - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 16:41

Météo France explique : "Une nouvelle dépression devrait se former d'ici dimanche ou lundi au large du nord des Mascareignes et pourrait devenir une tempête tropicale modérée."



Les experts précisent : "Il est donc encore trop tôt pour avoir une idée fiable de la menace sur les terres habitées (Madagascar/Réunion/Maurice). Une dégradation pourrait se mettre en place en début de semaine prochaine. Il faut donc se tenir informés des prochaines prévisions."



Le Centre météorologique régional spécialisé ajoute que le minimum dépressionnaire devrait se former samedi ou dimanche au Nord de La Réunion.



Une trajectoire incertaine



Mais les modèles prévisionnistes internationaux proposent pour l'instant des scénarios très différents. L'outil américain prévoit la formation assez rapide d'un système dépressionnaire qui se déplacerait vers les Mascareignes et plutôt vers Maurice.



Le modèle européen favorise un développement plus lent et une trajectoire vers le Sud-Ouest, donc entre La Réunion et Madagascar.



L'évolution des conditions climatiques au Sud de La Réunion pourraient aussi influer et limiter les capacités de développement du système dépressionnaire à venir.



Dégradation du temps



Le CMRS explique que compte tenu de la grande incertitude, il n'est pas possible de déterminer si les terres habitées seront impactées et à quel niveau par le futur phénomène. Les conditions météorologiques devraient probablement se dégrader à La Réunion à Maurice ou à Madagascar en début de semaine prochaine. Il est demandé à la population de se tenir informé.